حماس: سنفرج عن الرهينة الإسرائيلي الأميركي إيدان ألكسندر

أعلن مسؤول كبير بحركة حماس، أن الحركة ستفرج عن الرهينة الإسرائيلي الأميركي إيدان ألكسندر المحتجز في القطاع في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.



وقال خليل الحية رئيس حماس في قطاع غزة في بيان إن جهود تسهيل الإفراج عن ألكسندر تجري بتنسيق مشترك بين قطر ومصر وتركيا.



وأضاف: "تؤكد الحركة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه".