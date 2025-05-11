مبعوث أميركي يشيد بخطة حماس إطلاق رهينة إسرائيلي أميركي

أعلن المبعوث الأميركي الخاص آدم بولر أن الخطة التي أعلنتها حركة حماس لإطلاق آخر رهينة أميركي على قيد الحياة في قطاع غزة هي خطوة إيجابية إلى الأمام.



وقال بولر لرويترز اليوم ردا على التقرير: "إنها خطوة إيجابية إلى الأمام وسنطلب أيضا من حماس الإفراج عن جثامين أربعة أميركيين آخرين تم اختطافهم".



وأضاف أن زيارة الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط هذا الأسبوع أسهمت في تحفيز هذه الخطوة.



وتابع: "زيارة الرئيس للمنطقة مفيدة، وكذلك العمل الذي قام به وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في هذا الشأن".