إسرائيل تؤكد مواصلتها القتال في غزة على الرغم من إعلان حماس أنها ستفرج عن رهينة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده لن توقف القتال في غزة حتى خلال المفاوضات مع حماس، بعد أن أعلنت الحركة أنها ستفرج عن رهينة عقب محادثات مع الولايات المتحدة.



وجاء في بيان لمكتب نتنياهو: "وفقا لسياسة إسرائيل، ستجري المفاوضات تحت النار مع الالتزام بتحقيق كل أهداف الحرب".