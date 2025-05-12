ترامب يشيد بالـ"هدية" بعد تقارير عن تقديم قطر طائرة فاخرة للولايات المتحدة لتستخدم كطائرة رئاسية

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن خططه لقبول طائرة رئاسية جديدة ك"هدية"، بعد ظهور تقارير إعلامية تفيد بتقديم قطر طائرة بوينغ فاخرة لتستخدم ك"اير فورس وان"، رغم القوانين الصارمة التي تنظم منح الهدايا لرؤساء الولايات المتحدة.



ورجحت شبكة "آيه بي سي نيوز" التي كانت أول من اذاع النبأ أن تكون طائرة البوينغ 8-747 جامبو أثمن هدية تتلقاها الحكومة الأميركية على الإطلاق، حيث وصفتها بأنها "قصر طائر".



ويحظر الدستور الأميركي تحت بند المكافآت، على المسؤولين الحكوميين قبول هدايا "من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية".



وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر الأحد لم يشر فيه إلى قطر، شن ترامب هجوما حادا مدعيا أن الطائرة "هدية" مؤقتة ستذهب إلى وزارة الدفاع وستحل مكان طائرة عمرها اربعة عقود.



وقال ترامب إن العملية "شفافة"، موجها سهام النقد إلى الديموقراطيين الذين يرغبون في انفاق المال على طائرة رئاسية جديدة دون داع.



وقللت قطر من حجم الضجة التي أثارها التقرير، قائلة إن وصف الطائرة بالهدية "غير دقيق".