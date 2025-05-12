الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يشيد بالـ"هدية" بعد تقارير عن تقديم قطر طائرة فاخرة للولايات المتحدة لتستخدم كطائرة رئاسية

أخبار دولية
2025-05-11 | 23:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يشيد بالـ&quot;هدية&quot; بعد تقارير عن تقديم قطر طائرة فاخرة للولايات المتحدة لتستخدم كطائرة رئاسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ترامب يشيد بالـ"هدية" بعد تقارير عن تقديم قطر طائرة فاخرة للولايات المتحدة لتستخدم كطائرة رئاسية

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن خططه لقبول طائرة رئاسية جديدة ك"هدية"، بعد ظهور تقارير إعلامية تفيد بتقديم قطر طائرة بوينغ فاخرة لتستخدم ك"اير فورس وان"، رغم القوانين الصارمة التي تنظم منح الهدايا لرؤساء الولايات المتحدة.

ورجحت شبكة "آيه بي سي نيوز" التي كانت أول من اذاع النبأ أن تكون طائرة البوينغ 8-747 جامبو أثمن هدية تتلقاها الحكومة الأميركية على الإطلاق، حيث وصفتها بأنها "قصر طائر".

ويحظر الدستور الأميركي تحت بند المكافآت، على المسؤولين الحكوميين قبول هدايا "من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية".

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر الأحد لم يشر فيه إلى قطر، شن ترامب هجوما حادا مدعيا أن الطائرة "هدية" مؤقتة ستذهب إلى وزارة الدفاع وستحل مكان طائرة عمرها اربعة عقود.

وقال ترامب إن العملية "شفافة"، موجها سهام النقد إلى الديموقراطيين الذين يرغبون في انفاق المال على طائرة رئاسية جديدة دون داع.

وقللت قطر من حجم الضجة التي أثارها التقرير، قائلة إن وصف الطائرة بالهدية "غير دقيق".

أخبار دولية

بالـ"هدية"

تقارير

تقديم

طائرة

فاخرة

للولايات

المتحدة

لتستخدم

كطائرة

رئاسية

LBCI التالي
وكالة فرات: حزب العمال الكردستانيّ قرّر حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح
إسرائيل تؤكد مواصلتها القتال في غزة على الرغم من إعلان حماس أنها ستفرج عن رهينة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-04-24

نارين بيوتي تُشعل مواقع التواصل بهدايا زفافها الفاخرة: "يوميات امرأة متزوجة" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-03-05

ترامب: غرينلاند ستنضم للولايات المتحدة "بطريقة أو بأخرى"

LBCI
أخبار دولية
2025-02-26

المفوضية ردًا على ترامب: الاتحاد الأوروبيّ كان "نعمة" للولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2025-04-29

زيلينسكي يدعو إلى عدم تقديم أراض "كهدايا" الى بوتين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:37

اتفاق أميركيّ صينيّ لخفض الرسوم الجمركية المضادة

LBCI
أخبار دولية
03:22

متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركيّ: قرار حزب العمال الكردستانيّ بحل نفسه خطوة مهمة نحو تركيا خالية من الإرهاب

LBCI
أخبار دولية
02:51

الصفدي في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية

LBCI
أخبار دولية
02:51

حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإلقاء السلاح

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
15:16

فوز لائحة تنورين قبل الكل المدعومة من تحالف المحامي مجد حرب والقوات اللبنانية بحسب الماكينة الانتخابية للقوات اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
15:57

مكتب نتنياهو: الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بنية حماس إطلاق إيدان ألكسندر في بادرة حسن نية تجاه الأميركيين من دون أي تعويض أو شروط

LBCI
أخبار لبنان
15:42

أجواء احتفالية في الماكينة الانتخابية للمحامي مجد حرب في تنورين...

LBCI
آخر الأخبار
03:05

مستشار رئيس حزب الكتائب ساسين ساسين للـLBCI: الانتخابات البلدية والاختيارية هي استحقاق دستوريّ حصل والدولة تقوم بكل ما تستطيع القيام به لإتمامه بنجاح والكتائب راضية عمّا يحصل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:29

الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال وعكار: نتائج بدأت تتظهر

LBCI
أخبار لبنان
17:07

بالفيديو - رصاصة طائشة تخرق سقف سيارة تابعة للـLBCI... وإصابة الزميلة ندى أندراوس

LBCI
أخبار لبنان
16:37

النائب ميشال معوض: عملياً أصبح هناك مناصفة حقيقية في قضاء زغرتا

LBCI
أخبار لبنان
15:47

في طرابلس... عملية الفرز ستأخذ وقتا

LBCI
أخبار لبنان
15:42

أجواء احتفالية في الماكينة الانتخابية للمحامي مجد حرب في تنورين...

LBCI
أخبار لبنان
15:26

بعد المعركة الإنتخابية التي شهدتها... إليكم الصورة من بشري

LBCI
أخبار لبنان
14:54

إطلاق نار في سير الضنية... وهذا ما قاله سامي فتفت للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
14:27

آخر المعطيات حول المشهد الانتخابي في شكا

LBCI
أخبار دولية
14:00

أجواء الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأميركية من الجانب الأميركي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
17:07

بالفيديو - رصاصة طائشة تخرق سقف سيارة تابعة للـLBCI... وإصابة الزميلة ندى أندراوس

LBCI
أمن وقضاء
13:55

قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

LBCI
أخبار لبنان
17:29

الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال وعكار: نتائج بدأت تتظهر

LBCI
خبر عاجل
16:52

اصابة الزميلة ندى اندراوس برصاصة طائشة في فخذها الأيسر أثناء مغادرتها طرابلس بعد التغطية الاعلامية للانتخابات البلدية والاختيارية واصابتها سطحية

LBCI
حال الطقس
00:51

كتل هوائية باردة تؤثر على لبنان... طقس متقلب وانخفاض بالحرارة مع رياح نشطة وأمطار متفرقة

LBCI
خبر عاجل
14:54

فوز كامل اللائحة التي يرأسها جورج عبود وغابي بطرس المدعومة من تحالف القوات اللبنانية - الكتائب بحسب الماكينة الانتخابية للقوات اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
05:47

مصدر سوري رسمي ينفي للـLBCI العثور على رفاة الصحافي الأميركي أوستن تايس

LBCI
أخبار لبنان
00:56

وزير الثقافة: إعفاء الزوار من رسم الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية لمناسبة اليوم الوطني للتراث

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More