نتنياهو: إسرائيل لم توافق على أي وقف لإطلاق النار

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل لم توافق على أي وقف لإطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أو إطلاق سجناء.لكنها وافقت فقط على ممر آمن يسمح بالإفراج عن الرهينة الإسرائيليّ الأميركيّ إيدان ألكسندر.وقال مكتبه في بيان: "ستستمر المفاوضات تحت وطأة النيران، في ظل الاستعدادات لتصعيد القتال".