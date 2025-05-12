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الصفدي في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية
أخبار دولية
2025-05-12 | 02:51
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الصفدي في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية
يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيّ أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى الجمهورية التركية.
ويلتقي الصفدي خلال الزيارة نظيره وزير الخارجية التركيّ هاكان فيدان، في لقاء يبحث العلاقات الثنائية، والتنسيق المشترك إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة.
ويشارك الصفدي في اجتماع وزاريّ تشاوريّ ثلاثيّ يضم وزيرَي الخارجية التركيّ هاكان فيدان، والسوريّ أسعد الشيباني؛ وذلك لبحث عديد قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.
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