الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصفدي في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية

أخبار دولية
2025-05-12 | 02:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصفدي في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الصفدي في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية

يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيّ أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى الجمهورية التركية.

ويلتقي الصفدي خلال الزيارة نظيره وزير الخارجية التركيّ هاكان فيدان، في لقاء يبحث العلاقات الثنائية، والتنسيق المشترك إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة.

ويشارك الصفدي في اجتماع وزاريّ تشاوريّ ثلاثيّ يضم وزيرَي الخارجية التركيّ هاكان فيدان، والسوريّ أسعد الشيباني؛ وذلك لبحث عديد قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

آخر الأخبار

أخبار دولية

زيارة

الجمهورية

التركية

LBCI التالي
متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركيّ: قرار حزب العمال الكردستانيّ بحل نفسه خطوة مهمة نحو تركيا خالية من الإرهاب
حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإلقاء السلاح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-03-23

وزارة الداخلية التركية تعلق عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول

LBCI
أخبار دولية
2025-03-26

الصفدي يبحث مع وزيري داخلية ألمانيا والنمسا سبل تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين

LBCI
أخبار دولية
2025-03-17

بحثٌ في أوضاع سوريا بين الصفدي والشيباني

LBCI
أخبار دولية
2025-03-09

الصفدي: جيران سوريا اتفقوا على تكثيف الحملة على تنظيم الدولة الإسلامية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:08

الرئيس الإسرائيليّ دعا المجتمع الدوليّ إلى دعم الخطة الإسرائيلية الجديدة

LBCI
أخبار دولية
07:01

إسرائيل طلبت من قضاة المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرتي الاعتقال

LBCI
أخبار دولية
06:55

ترامب: "حماس" ستطلق الرهينة الأميركيّ الإسرائيليّ

LBCI
أخبار دولية
06:05

رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: سنتخذ الإجراءات اللازمة للمضي نحو دولة خالية من الإرهاب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-01-27

بعد 14 عامًا من الغياب... سامر المصري يعود إلى سوريا: ولحظات مؤثرة مع والدته! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
23:40

ترامب يشيد بالـ"هدية" بعد تقارير عن تقديم قطر طائرة فاخرة للولايات المتحدة لتستخدم كطائرة رئاسية

LBCI
أخبار دولية
2025-04-04

ترامب للمستثمرين: سياساتي لن تتغير أبدا

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-10

شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في المنية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:29

الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال وعكار: نتائج بدأت تتظهر

LBCI
أخبار لبنان
17:07

بالفيديو - رصاصة طائشة تخرق سقف سيارة تابعة للـLBCI... وإصابة الزميلة ندى أندراوس

LBCI
أخبار لبنان
16:37

النائب ميشال معوض: عملياً أصبح هناك مناصفة حقيقية في قضاء زغرتا

LBCI
أخبار لبنان
15:47

في طرابلس... عملية الفرز ستأخذ وقتا

LBCI
أخبار لبنان
15:42

أجواء احتفالية في الماكينة الانتخابية للمحامي مجد حرب في تنورين...

LBCI
أخبار لبنان
15:26

بعد المعركة الإنتخابية التي شهدتها... إليكم الصورة من بشري

LBCI
أخبار لبنان
14:54

إطلاق نار في سير الضنية... وهذا ما قاله سامي فتفت للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
14:27

آخر المعطيات حول المشهد الانتخابي في شكا

LBCI
أخبار دولية
14:00

أجواء الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأميركية من الجانب الأميركي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
17:07

بالفيديو - رصاصة طائشة تخرق سقف سيارة تابعة للـLBCI... وإصابة الزميلة ندى أندراوس

LBCI
أمن وقضاء
13:55

قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

LBCI
أخبار لبنان
17:29

الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال وعكار: نتائج بدأت تتظهر

LBCI
خبر عاجل
16:52

اصابة الزميلة ندى اندراوس برصاصة طائشة في فخذها الأيسر أثناء مغادرتها طرابلس بعد التغطية الاعلامية للانتخابات البلدية والاختيارية واصابتها سطحية

LBCI
حال الطقس
00:51

كتل هوائية باردة تؤثر على لبنان... طقس متقلب وانخفاض بالحرارة مع رياح نشطة وأمطار متفرقة

LBCI
أخبار لبنان
00:56

وزير الثقافة: إعفاء الزوار من رسم الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية لمناسبة اليوم الوطني للتراث

LBCI
خبر عاجل
14:54

فوز كامل اللائحة التي يرأسها جورج عبود وغابي بطرس المدعومة من تحالف القوات اللبنانية - الكتائب بحسب الماكينة الانتخابية للقوات اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
05:00

وزارة الداخلية تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بشرّي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More