متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركيّ: قرار حزب العمال الكردستانيّ بحل نفسه خطوة مهمة نحو تركيا خالية من الإرهاب

رأى متحدث باسم حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان، أنّ قرار حزب العمال الكردستانيّ بحل نفسه خطوة مهمة نحو "تركيا خالية من الإرهاب".



وقال المتحدث إنّ عملية حل الحزب ستراقبها مؤسسات الدولة ميدانيًا وبدقة.



ولفت إلى أنّ التنفيذ العمليّ والكامل لقرار حزب العمال الكردستانيّ سيكون نقطة تحوّل.