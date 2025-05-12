اتفاق أميركيّ صينيّ لخفض الرسوم الجمركية المضادة

أعلنت الولايات المتحدة والصين اتفاقًا لخفض الرسوم الجمركية المضادة، في إطار سعيهما، لإنهاء حرب تجارية أربكت الاقتصاد العالميّ.



وقال وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت للصحافيين، عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين، في جنيف، إنّ الجانبين توصّلا إلى اتفاق لتعليق إجراءات لمدة 90 يومًا.



ولفت إلى أنّ الرسوم الجمركية المضادة ستنخفض 115 في المئة.