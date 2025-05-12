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حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإلقاء السلاح

أخبار دولية
2025-05-12 | 02:51
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حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإلقاء السلاح
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حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإلقاء السلاح

أعلن حزب العمال الكردستاني الاثنين حل نفسه وانتهاء أكثر من أربعة عقود من "الكفاح المسلح" ضد الدولة التركية، بحسب ما أفادت وكالة فرات للأنباء المقرّبة من المجموعة.

وجاء في بيان للحزب بعدما عقد مؤتمره الأسبوع الماضي "قرر المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني حل البنية التنظيمية لحزب العمال الكردستاني وإنهاء كفاحه المسلح".

ويأتي الإعلان تلبية لدعوة أطلقها مؤسس الحزب عبدالله أوجلان المسجون في سجن جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول منذ 1999 حثّ من خلالها في شباط مقاتليه على نزع السلاح وحلّ الحزب.
 

أخبار دولية

العمال

الكردستاني

وإلقاء

السلاح

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