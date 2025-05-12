محادثات بين قائدي العمليات العسكرية للهند وباكستان أُرجئت

أُرجئت محادثات بين قائدي العمليات العسكرية للهند وباكستان إلى مساء الاثنين، وفق ما ذكر الجيش الهنديّ.



وكان من المقرر إجراء المحادثات هاتفيًا عند منتصف في التوقيت المحليّ (0630 بتوقيت غرينتش).



وتأتي المحادثات عقب اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجارتين المسلحتين نوويًا أعقب مواجهات استمرت أربعة أيام.