رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: سنتخذ الإجراءات اللازمة للمضي نحو دولة خالية من الإرهاب

أكّد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون أنّ البلاد ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان المضي بشكل سلس نحو دولة "خالية من الإرهاب".



وأتى هذا التصريح بعد إعلان حزب العمال الكردستانيّ حل نفسه.



وقال ألطون إنّ العملية لن تكون قصيرة الأمد أو سطحية، وإنه سيتم اتخاذ جميع الخطوات بشفافية وبما يراعي حساسية الأمور.