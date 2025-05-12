ترامب: "حماس" ستطلق الرهينة الأميركيّ الإسرائيليّ

أكد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستطلق الرهينة الأميركيّ الإسرائيلي إيدان ألكسندر.



وأعلنت حماس في وقت سابق أنها ستفرج عن ألكسندر.