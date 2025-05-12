إسرائيل طلبت من قضاة المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرتي الاعتقال

طلبت إسرائيل من قضاة المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة في الطعون الإسرائيلية التي تدفع بعدم اختصاصها بنظر دعوى في شأن حرب غزة.



وأظهرت وثائق نشرت على موقع المحكمة الإلكترونيّ أنّ إسرائيل طلبت من المحكمة أن تأمر الادعاء بتعليق تحقيقاته في اتهامها بارتكاب جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية.



وتحمل الوثائق، التي وقعها نائب المدعي العام الإسرائيليّ جلعاد نوعام، تاريخ التاسع من أيار.



وأصدرت المحكمة في 21 تشرين الثاني أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.