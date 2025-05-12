الرئيس الإسرائيليّ دعا المجتمع الدوليّ إلى دعم الخطة الإسرائيلية الجديدة

دعا الرئيس الإسرائيليّ إسحق هرتسوغ المجتمع الدوليّ إلى دعم الخطة الإسرائيلية الجديدة في شأن توزيع المساعدات على سكان غزة مباشرة وعدم إشراك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في هذه العملية.



وقال هرتسوغ خلال فعالية في برلين: "تعرض إسرائيل آلية جديدة تسمح بتوزيع المساعدات على سكان غزة مباشرة وتمنع حماس من التحكم في توزيعها".



ودعا المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة إلى دراسة الخطة بتأن.