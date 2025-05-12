مرصد عالميّ لمراقبة الجوع: سكان غزة بأكمله لا يزالون يواجهون خطر المجاعة الشديد

أكّد مرصد عالميّ لمراقبة الجوع أنّ سكان قطاع غزة بأكمله لا يزالون يواجهون خطر المجاعة الشديد.



وأوضح أنّ نصف مليون شخص يواجهون الموت جوعًا.



ووصف هذا بأنه تدهور كبير منذ أحدث تقرير أصدره في تشرين الأول.



وحلل أحدث تقييم صادر عن التصنيف المرحليّ المتكامل للأمن الغذائيّ الفترة من أول نيسان إلى العاشر من أيار من هذا العام.



وأعطى توقعات للوضع حتى نهاية أيلول.