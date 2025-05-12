بن غفير: الحرب على "حماس" يجب أن لا تتوقف

شدّد وزير الأمن القوميّ الإسرائيليّ المتشدد إيتمار بن غفير على أنّ الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يجب أن لا تتوقف.



وطالب الوزير المنتمي لليمين المتطرف بعدم السماح أيضًا بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطينيّ وسط تكهنات في إسرائيل بأن اتفاقاً لإطلاق رهينة أميركيّ إسرائيليّ قد يؤدي إلى وقف جديد لإطلاق النار.



وقال بن غفير إنّ هزيمة حماس هي الهدف الرئيسيّ للحرب والسبيل الوحيد لإسرائيل لإعادة رهائنها من غزة.