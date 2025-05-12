بارو: فرنسا سترد على قرار الجزائر "غير المبرر"

أعلن وزير الخارجية الفرنسيّ جان نويل بارو أنّ فرنسا سترد على قرار الجزائر "غير المبرر" بطرد 15 مسؤولًا فرنسيًا، وذلك في وقت يتزايد فيه تدهور العلاقات بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنّ السلطات طلبت من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية "بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".



وقال بارو للصحفيين في نورماندي: "رحيل الموظفين الذين يقومون بمهام موقتة أمر غير مبرر، ومثلما فعلت الشهر الماضي سنرد على الفور وبطريقة قوية ومتناسبة".



وأعرب عن أسفه حيال هذا القرار، "لأنه ليس في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا".