إتصال هاتفي بين نتنياهو وترامب

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، أن رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك عقب اجتماعه مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط وسفير واشنطن لدى إسرائيل.



وشكر نتنياهو ترامب على مساعدته في الإفراج المتوقع عن الرهينة الأميركي الإسرائيلي إيدان ألكسندر، الذي تحتجزه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.



وأكد ترامب مجددا دعوته إلى التعاون الوثيق مع نتنياهو.