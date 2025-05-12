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متحدثة باسم الحكومة: إيران تستعد لاستقبال الرئيس الروسي
أخبار دولية
2025-05-12 | 10:49
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متحدثة باسم الحكومة: إيران تستعد لاستقبال الرئيس الروسي
نقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قولها إن إيران تستعد لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمر بوتين.
وأضافت الوكالة نقلا عن مهاجراني: "يجري العمل حاليا على الإعداد لزيارة بوتين.. الاستعدادات جارية".
ولم يصدر تعليق من الكرملين بعد.
أخبار دولية
إيران
بوتين
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