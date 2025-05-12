ترامب‭:‬ الرسوم على الواردات من الصين لن تعود إلى 145% وأتوقع اتفاقا معها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يتوقع أن تعود الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية إلى 145 بالمئة بعد انتهاء فترة تعليق تستمر 90 يوما، معبرا عن اعتقاده بأن واشنطن وبكين ستتوصلان اتفاق.



ومع ذلك، أشار ترامب الى أن الرسوم الجمركية الأميركية على السلع المستوردة من الصين قد تظل مرتفعة.