الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب‭:‬ الرسوم على الواردات من الصين لن تعود إلى 145% وأتوقع اتفاقا معها

أخبار دولية
2025-05-12 | 11:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب‭:‬ الرسوم على الواردات من الصين لن تعود إلى 145% وأتوقع اتفاقا معها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب‭:‬ الرسوم على الواردات من الصين لن تعود إلى 145% وأتوقع اتفاقا معها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يتوقع أن تعود الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية إلى 145 بالمئة بعد انتهاء فترة تعليق تستمر 90 يوما، معبرا عن اعتقاده بأن واشنطن وبكين ستتوصلان اتفاق.

ومع ذلك، أشار ترامب الى أن الرسوم الجمركية الأميركية على السلع المستوردة من الصين قد تظل مرتفعة.

أخبار دولية

ترامب

الرسوم

الواردات

الصين

LBCI التالي
ترامب يشيد بالـ"هدية" بعد تقارير عن تقديم قطر طائرة فاخرة للولايات المتحدة لتستخدم كطائرة رئاسية
إسرائيل تؤكد مواصلتها القتال في غزة على الرغم من إعلان حماس أنها ستفرج عن رهينة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-04-10

البيت الأبيض: رسوم ترامب الجمركية الأخيرة ترفع التعرفات على الصين إلى 145%

LBCI
أخبار دولية
2025-04-29

مصدران لـ"رويترز": الصين تعلق الرسوم الجمركية على واردات الإيثان الأميركية

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-29

رويترز نقلا عن مصادر: الصين تعلق الرسوم على واردات الإيثان الأميركية

LBCI
أخبار دولية
2025-05-09

البيت الأبيض: ترامب لن يخفض الرسوم الجمركية على الصين بشكل أحادي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:22

زيلينسكي يأمل في أن يشارك ترامب في مباحثات مع روسيا في تركيا

LBCI
أخبار دولية
12:13

حماس تعلن الافراج عن الرهينة الإسرائيلي الأميركي: نحث إدارة ترامب على مواصلة جهودها لإنهاء الحرب الوحشية

LBCI
أخبار دولية
11:53

لقاء سوري أردني تركي بحث في تطورات المنطقة...

LBCI
أخبار دولية
11:50

ترامب: زيارتي إلى الشرق الأوسط ستكون تاريخية... وإيران تتصرف بذكاء وعقلانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-04-26

ترامب: بوتين ربما "لا يريد أن يوقف الحرب" في أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
09:10

البستاني لوزير الصحة من مستشفى دير القمر الحكومي: لقد أتممنا مهمة البناء وحان وقت التجهيز والتشغيل

LBCI
رياضة
10:05

الحكم الروماني كوفاكس يدير نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-12

إسرائيل والحوار مع لبنان: أهداف واسعة تصل إلى حدّ التطبيع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:07

البابا ليو في أول خطاب إعلامي: أوقفوا "حرب الكلمات" والتعصّب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

تفكيك حزب العمال الكردستانيّ... تحوّل تاريخيّ أم إعادة تموضع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

ترامب يتجه إلى السعودية... إليكم تفاصيل جولته

LBCI
آخر الأخبار
07:55

حماس ستفرج عن الرهينة الأميركيّ-الإسرائيليّ عيدان ألكسندر اليوم...

LBCI
أخبار لبنان
17:29

الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال وعكار: نتائج بدأت تتظهر

LBCI
أخبار لبنان
17:07

بالفيديو - رصاصة طائشة تخرق سقف سيارة تابعة للـLBCI... وإصابة الزميلة ندى أندراوس

LBCI
أخبار لبنان
16:37

النائب ميشال معوض: عملياً أصبح هناك مناصفة حقيقية في قضاء زغرتا

LBCI
أخبار لبنان
15:47

في طرابلس... عملية الفرز ستأخذ وقتا

LBCI
أخبار لبنان
15:42

أجواء احتفالية في الماكينة الانتخابية للمحامي مجد حرب في تنورين...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
17:07

بالفيديو - رصاصة طائشة تخرق سقف سيارة تابعة للـLBCI... وإصابة الزميلة ندى أندراوس

LBCI
أمن وقضاء
13:55

قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

LBCI
أخبار لبنان
17:29

الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال وعكار: نتائج بدأت تتظهر

LBCI
حال الطقس
00:51

كتل هوائية باردة تؤثر على لبنان... طقس متقلب وانخفاض بالحرارة مع رياح نشطة وأمطار متفرقة

LBCI
خبر عاجل
16:52

اصابة الزميلة ندى اندراوس برصاصة طائشة في فخذها الأيسر أثناء مغادرتها طرابلس بعد التغطية الاعلامية للانتخابات البلدية والاختيارية واصابتها سطحية

LBCI
خبر عاجل
09:35

إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الكورة...

LBCI
أمن وقضاء
05:00

وزارة الداخلية تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بشرّي

LBCI
أخبار لبنان
00:56

وزير الثقافة: إعفاء الزوار من رسم الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية لمناسبة اليوم الوطني للتراث

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More