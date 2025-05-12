ترامب: الولايات المتحدة بحاجة إلى طائرة قطر بعد تأخير بوينغ في تسليم طائرة رئاسية جديدة

برر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه قبول طائرة كهدية من العائلة المالكة القطرية بأن شركة بوينغ تأخرت في تسليم طائرة الرئاسة الجديدة مما يجعل هذا القرار عمليا.



ولفت الى أن الولايات المتحدة حافظت على سلامة قطر ودول الخليج الأخرى، وأنه لا ينوي استخدام الطائرة لأسباب شخصية بعد انتهاء ولايته.