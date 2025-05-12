ترامب يلمح الى امكان تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى امكان تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لتمكينها من تحقيق "انطلاقة جديدة".وقال الرئيس ترامب من البيت الأبيض: "علينا اتخاذ قرار بشأن العقوبات التي قد نقوم بتخفيفها"، مشيرا الى أنه بحث الأمر مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.