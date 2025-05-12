رئيس وزراء الهند: على باكستان التخلص من بنيتها التحتية للإرهاب

شدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على أنه سيتعين على باكستان التخلص من "بنيتها التحتية للإرهاب" إذا أرادت "النجاة".



وقال مودي في أول تعليق له على الاشتباكات العسكرية مع باكستان: "سأقول للمجتمع الدولي أيضا، إذا تحدثنا مع باكستان، فسيكون الأمر متعلقا بالإرهاب فقط... سيكون متعلقا بكشمير المحتلة"، في إشارة إلى الشطر الخاضع للإدارة الباكستانية من كشمير.