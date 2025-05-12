ترامب: "أفكّر" في السفر الى تركيا الخميس للمباحثات الروسية الأوكرانية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يفكر في السفر إلى تركيا الخميس من أجل محادثات محتملة بين أوكرانيا وروسيا، إذا رأى ذلك مفيدا.



وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى السعودية: "أفكر في السفر إلى هناك بالطائرة. لا أعرف أين سأكون الخميس. لديّ العديد من الاجتماعات، لكنني فكرت في أن استقل الطائرة للذهاب إلى هناك. ثمة احتمال، على ما أعتقد، إذا رأيت أن أمورا ستحدث".