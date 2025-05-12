ترامب: زيارتي إلى الشرق الأوسط ستكون تاريخية... وإيران تتصرف بذكاء وعقلانية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن زيارته إلى الشرق الأوسط ستكون تاريخية.وخلال مؤتمر صحافي عقده ترامب للإعلان عن خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بنسبة 59%، تطرق الى المفاوضات مع إيران، معتبراً أنها تتصرف بذكاء وعقلانية في المفاوضات الجارية بشأن برنامجها النووي.وعن الملف السوري، كشف ترامب أنه قد يخفف العقوبات الأميركية على سوريا.