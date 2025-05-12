لقاء سوري أردني تركي بحث في تطورات المنطقة...

بحث كل من وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونظيريه السوري أسعد الشيباني والأردني أيمن الصفدي في العاصمة أنقرة التطورات في المنطقة خصوصًا في ما يتعلق بوالوضع الأمني إلى جانب مكافحة الإرهاب والتحديات المشتركة.