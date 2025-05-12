حماس تعلن الافراج عن الرهينة الإسرائيلي الأميركي: نحث إدارة ترامب على مواصلة جهودها لإنهاء الحرب الوحشية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية - حماس في بيان، أن كتائب الشهيد عز الدين القسام أفرجت قبل قليل عن الجندي "الصهيوني" الذي يحمل الجنسية الأميركية الأسير عيدان ألكساندر، بعد الاتصالات مع الإدارة الأميركية، في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهالي قطاع غزة.وبحسب البيان، فإن هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات مهمة أبدت فيها حركة حماس إيجابية ومرونة عالية.وشددت حركة حماس على أن المفاوضات الجادة والمسؤولة تحقق نتائج في الإفراج عن الأسرى، لافتة الى أن مواصلة العدوان يطيل معاناتهم وقد يقتلهم.وأكدت حماس جاهزية الحركة للشروع فوراً في مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، وانسحاب جيش الاحتلال، وإنهاء الحصار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار قطاع غزة.وقالت: "نَحث إدارة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة جهودها لإنهاء هذه الحرب الوحشية التي يشنّها مجرم الحرب بنيامين نتنياهو على الأطفال والنساء والمدنيين العزّل في قطاع غزة".