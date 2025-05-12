زيلينسكي يأمل في أن يشارك ترامب في مباحثات مع روسيا في تركيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في حضور الرئيس الأميركي إلى تركيا للمشاركة في المحادثات المباشرة المحتملة بين كييف وموسكو الخميس، بعد أن أعلن دونالد ترامب أنه "يفكّر" في السفر إلى هناك.



وكتب زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "سأكون في تركيا. آمل ألا يتجنب الروس هذا الاجتماع. وبالطبع، نتمنى جميعنا في أوكرانيا أن يكون الرئيس ترامب متواجدا معنا".