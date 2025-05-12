اردوغان يثني على قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه خطوة مهمة، مؤكدا أن أنقرة ستتابع العملية عن كثب لتجنب أي مشكلات.



وقرر حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض صراعا دمويا مع تركيا منذ أكثر من أربعة عقود، اليوم حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح. وتصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون جماعة "إرهابية".



وفي حديثه عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، أكد اردوغان إن أبواب عهد جديد ستفتح بمجرد أن يلقي حزب العمال الكردستاني سلاحه، واصفا هذه الخطوة بأنها مهمة نحو تحقيق هدف أنقرة المتمثل في دولة خالية من الإرهاب.



ولفت الى أن تركيا ترى أن هذه الخطوة تشمل المسلحين الأكراد في العراق وسوريا وأوروبا أيضا.