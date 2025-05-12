زيلينسكي: تحدثت إلى أردوغان بخصوص محادثات وقف إطلاق النار المقترحة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أنه تحدث إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن اجتماع مقترح يوم الخميس في تركيا لمناقشة آفاق وقف إطلاق النار في الحرب بين موسكو وكييف.



وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام للتراسل: "ناقشنا النقاط الرئيسية للاجتماع في تركيا والتي قد تساعد في إنهاء الحرب... أنا ممتن للاستعداد على أعلى مستوى لتسهيل الدبلوماسية".



وعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانضمام إلى المحادثات المرتقبة بين أوكرانيا وروسيا، وهو اقتراح رحب به زيلينسكي.