مصدر لرويترز: وزيرا خارجية تركيا وأميركا ناقشا المحادثات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا

أفاد مصدر دبلوماسي تركي بأن وزير الخارجية هاكان فيدان أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأميركي ماركو روبيو اليوم الاثنين لتبادل وجهات النظر بخصوص المحادثات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا.



وأشار المصدر لرويترز إلى أن الوزيرين ناقشا أيضًا الوضع في سوريا وغزة، وأن فيدان أبلغ روبيو بأهمية رفع العقوبات عن سوريا.



وكانت السفارة الأميركية في أنقرة ذكرت في وقت سابق أن روبيو اتصل بفيدان لإبلاغه بدعم واشنطن لتركيا بعد قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه.