الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصدر لرويترز: وزيرا خارجية تركيا وأمريكا ناقشا المحادثات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
2025-05-12 | 14:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصدر لرويترز: وزيرا خارجية تركيا وأمريكا ناقشا المحادثات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا
أفاد مصدر دبلوماسي تركي بأن وزير الخارجية هاكان فيدان أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأميركي ماركو روبيو اليوم الاثنين لتبادل وجهات النظر بخصوص المحادثات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا.
وأشار المصدر لرويترز إلى أن الوزيرين ناقشا أيضًا الوضع في سوريا وغزة، وأن فيدان أبلغ روبيو بأهمية رفع العقوبات عن سوريا.
وكانت السفارة الأميركية في أنقرة ذكرت في وقت سابق أن روبيو اتصل بفيدان لإبلاغه بدعم واشنطن لتركيا بعد قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه.
أخبار دولية
لرويترز:
وزيرا
خارجية
تركيا
وأمريكا
ناقشا
المحادثات
المحتملة
روسيا
وأوكرانيا
التالي
وكالة فرات: حزب العمال الكردستانيّ قرّر حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح
ترامب يشيد بالـ"هدية" بعد تقارير عن تقديم قطر طائرة فاخرة للولايات المتحدة لتستخدم كطائرة رئاسية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:24
مصدر لرويترز: وزيرا خارجية تركيا وأميركا ناقشا المحادثات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
14:24
مصدر لرويترز: وزيرا خارجية تركيا وأميركا ناقشا المحادثات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا
0
آخر الأخبار
2025-04-18
مصدر لرويترز: روسيا وأوكرانيا تتبادلان سجناء غدا السبت بوساطة إماراتية
آخر الأخبار
2025-04-18
مصدر لرويترز: روسيا وأوكرانيا تتبادلان سجناء غدا السبت بوساطة إماراتية
0
أخبار دولية
2025-04-12
فيدان ولافروف ناقشا الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
2025-04-12
فيدان ولافروف ناقشا الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-05-10
ماكرون يدعو إلى "محادثات مباشرة" بين روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
2025-05-10
ماكرون يدعو إلى "محادثات مباشرة" بين روسيا وأوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:04
الخارجية السورية ترحّب بتصريحات ترامب
أخبار دولية
15:04
الخارجية السورية ترحّب بتصريحات ترامب
0
أخبار دولية
15:00
نتنياهو: إطلاق الرهينة إيدان ألكسندر جاء بعد ضغوط عسكرية مارسها الجيش وسياسية مارسها ترامب
أخبار دولية
15:00
نتنياهو: إطلاق الرهينة إيدان ألكسندر جاء بعد ضغوط عسكرية مارسها الجيش وسياسية مارسها ترامب
0
أخبار دولية
14:52
23 مليون دولار دعم سعودي للحد من انعدام الغذاء في اليمن
أخبار دولية
14:52
23 مليون دولار دعم سعودي للحد من انعدام الغذاء في اليمن
0
أخبار دولية
14:50
زيلينسكي: روسيا تواصل هجماتها ولا ترد على اقتراح المحادثات المباشرة
أخبار دولية
14:50
زيلينسكي: روسيا تواصل هجماتها ولا ترد على اقتراح المحادثات المباشرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:04
ترامب: زيارتي إلى الشرق الأوسط ستكون تاريخية
آخر الأخبار
10:04
ترامب: زيارتي إلى الشرق الأوسط ستكون تاريخية
0
أمن وقضاء
09:33
وزارة الزراعة: مصادرة كميات من الأسماك المخالفة وتسطير محاضر ضبط في مرفأي الدورة والأوزاعي
أمن وقضاء
09:33
وزارة الزراعة: مصادرة كميات من الأسماك المخالفة وتسطير محاضر ضبط في مرفأي الدورة والأوزاعي
0
أخبار لبنان
12:52
جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري الأربعاء
أخبار لبنان
12:52
جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري الأربعاء
0
أخبار لبنان
12:58
وليد وتيمور جنبلاط زارا ارسلان...
أخبار لبنان
12:58
وليد وتيمور جنبلاط زارا ارسلان...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:35
وزير الخارجية السابق ناصيف حتي لـ"عشرين 30": حتى قبل سقوط النظام في سوريا كان يمكن اعادة العديد من اللاجئين
أخبار لبنان
16:35
وزير الخارجية السابق ناصيف حتي لـ"عشرين 30": حتى قبل سقوط النظام في سوريا كان يمكن اعادة العديد من اللاجئين
0
أخبار لبنان
16:07
نعيم قاسم: نحن شركاء في العهد الجديد... ونريد للدول العربية أن تعود إلى لبنان
أخبار لبنان
16:07
نعيم قاسم: نحن شركاء في العهد الجديد... ونريد للدول العربية أن تعود إلى لبنان
0
أخبار لبنان
15:11
الوزير السابق غازي العريضي لـ"عشرين 30": جرّ الأزمة السورية الى لبنان بعيدة كل البعد عن تفكير وليد جنبلاط
أخبار لبنان
15:11
الوزير السابق غازي العريضي لـ"عشرين 30": جرّ الأزمة السورية الى لبنان بعيدة كل البعد عن تفكير وليد جنبلاط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مستشفى دير القمر الحكومي بارقة أمل صحية في الشوف
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مستشفى دير القمر الحكومي بارقة أمل صحية في الشوف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من الفاتيكان... دعم للصحفيين في وجه القمع
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من الفاتيكان... دعم للصحفيين في وجه القمع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
وزارة البيئة تعرض خطة عام واحد للإصلاح الهيكلي والبيئي بدعم دولي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
وزارة البيئة تعرض خطة عام واحد للإصلاح الهيكلي والبيئي بدعم دولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الرئيس الأميركي يصل غداً إلى الشرق الأوسط... إليكم أبرز محطات الجولة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الرئيس الأميركي يصل غداً إلى الشرق الأوسط... إليكم أبرز محطات الجولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللقاء الرابع بين أميركا وإيران في سلطنة عمان…
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللقاء الرابع بين أميركا وإيران في سلطنة عمان…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إنتخابات بيروت: حرص على المناصفة من دون أي ضمانات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إنتخابات بيروت: حرص على المناصفة من دون أي ضمانات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:51
كتل هوائية باردة تؤثر على لبنان... طقس متقلب وانخفاض بالحرارة مع رياح نشطة وأمطار متفرقة
حال الطقس
00:51
كتل هوائية باردة تؤثر على لبنان... طقس متقلب وانخفاض بالحرارة مع رياح نشطة وأمطار متفرقة
2
تقارير نشرة الاخبار
13:11
في لبنان قيمة الحياة... برصاصة طائشة
تقارير نشرة الاخبار
13:11
في لبنان قيمة الحياة... برصاصة طائشة
3
خبر عاجل
09:35
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الكورة...
خبر عاجل
09:35
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الكورة...
4
خبر عاجل
11:18
"الداخلية" تعلن نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء البترون
خبر عاجل
11:18
"الداخلية" تعلن نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء البترون
5
أمن وقضاء
05:00
وزارة الداخلية تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بشرّي
أمن وقضاء
05:00
وزارة الداخلية تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بشرّي
6
أخبار لبنان
00:56
وزير الثقافة: إعفاء الزوار من رسم الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية لمناسبة اليوم الوطني للتراث
أخبار لبنان
00:56
وزير الثقافة: إعفاء الزوار من رسم الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية لمناسبة اليوم الوطني للتراث
7
أمن وقضاء
13:52
نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء زغرتا
أمن وقضاء
13:52
نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء زغرتا
8
أخبار لبنان
12:58
وليد وتيمور جنبلاط زارا ارسلان...
أخبار لبنان
12:58
وليد وتيمور جنبلاط زارا ارسلان...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More