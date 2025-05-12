رئيس هيئة قناة السويس: ندرس تقديم خصم بين 12% و15% على رسوم العبور

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع أن الهيئة تدرس تقديم خصم بين 12 و15 بالمئة على رسوم العبور.



وتأتي تصريحاته بعد استمرار انخفاض إيرادات القناة على خلفية هجمات الحوثيين في اليمن على حركة الشحن، والذين يقولون إنهم يحاولون منع وصول البضائع المتجهة إلى إسرائيل دعما للفلسطينيين في غزة.