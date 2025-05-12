زيلينسكي: روسيا تواصل هجماتها ولا ترد على اقتراح المحادثات المباشرة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تواصل هجماتها على أوكرانيا، مشيرا الى أنها لم ترد على اقتراح إجراء محادثات مباشرة في تركيا هذا الأسبوع في "صمت غريب".



وقال زيلينسكي في كلمة مصورة خلال خطابه المسائي: "القصف والاعتداء الروسي مستمران... التزمت روسيا الصمت طوال اليوم فيما يتعلق باقتراح عقد اجتماع مباشر. صمت غريب جدا".



وأكد زيلينسكي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يؤيد الاجتماع المقترح، قائلا: "نود أن يجد الفرصة ليكون في تركيا".