روما تستضيف الجمعة اجتماعا لوزراء دفاع خمس دول أوروبية لبحث دعم أوكرانيا

أعلنت الحكومة الإيطالية مساء الإثنين أنّ وزير الدفاع غيدو كروزيتو سيستضيف في روما الجمعة نظراءه من أربع دول أوروبية أخرى تتمتع بوزن عسكري كبير، هي ألمانيا وفرنسا وبولندا وبريطانيا، للتباحث وإياهم في تنسيق الدعم لأوكرانيا وشؤون دفاعية أخرى.وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إنّ كروزيتو سيبحث مع نظرائه، بالإضافة إلى الملف الأوكراني سبل تعزيز الدفاع الأوروبي.ومن المقرّر أن يعقد الوزراء الخمسة، عقب اجتماعهم، مؤتمرا صحافيا مشتركا في الساعة 12:45 ت غ.