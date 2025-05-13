الجيش الإسرائيلي يقول إنّه قصف "مركز قيادة وسيطرة" لحماس داخل مستشفى في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنّه قصف "مركز قيادة وسيطرة" لحماس داخل مستشفى في غزة كانت الحركة تستخدمه للقيام بـ"أنشطة إرهابية"، لينتهي بذلك وقف لإطلاق النار في القطاع بمناسبة إطلاق الحركة سراح رهينة إسرائيلي-أميركي.وقال الجيش في منشور عبر تطبيق تلغرام إنّه "قصف بدقّة مركز قيادة وسيطرة يقع داخل مستشفى ناصر في خان يونس" جنوبي القطاع الفلسطيني.وأضاف أنّ "كبار مسؤولي حماس يواصلون استخدام المستشفى للقيام بأنشطة إرهابية، ويستغلّون السكّان المدنيين داخل المستشفى وحوله بشكل سافر ووحشي".ولم يتّضح في الحال ما إذا كان القصف قد أوقع إصابات بشرية.