ثوران بركان في الفيليبين

ثار بركان في وسط الفيليبين فجر الثلاثاء ممّا أدّى لإطلاق سحابة رماد، ارتفعت في السماء بطول حوالى ثلاثة كيلومترات.وسبق لبركان كانلاون، وهو واحد من 24 بركانا نشطا في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا، أن ثار في نيسان وقبلها في كانون الأول.ولم ترفع السلطات مستوى التحذير من الخطر الناجم عن هذا الثوران إذ أبقته عند الدرجة الثالثة على سلّم تصاعدي من خمس درجات وأبقت كذلك على دائرة إخلاء شعاعها ستة كيلومترات.