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الكرملين يرفض التعليق على ما إذا كان بوتين سيحضر محادثات تركيا
أخبار دولية
2025-05-13 | 06:43
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الكرملين يرفض التعليق على ما إذا كان بوتين سيحضر محادثات تركيا
أعلن الكرملين أن روسيا ستعلن عمن سيحضر محادثات السلام المقترحة في تركيا عندما يرى الرئيس فلاديمير بوتين ذلك مناسبا، وأحجم الكرملين عن التعليق على أسئلة بشأن ما إذا كان بوتين سيحضر بنفسه أم لا.
واقترح بوتين يوم الأحد إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا بهدف إنهاء الحرب. وبعد أن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب علنا من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبول العرض، قال زيلينسكي إنه سيوافق، لكن سيتعين على بوتين الحضور شخصيا.
أخبار دولية
الكرملين
بوتين
محادثات
تركيا
زيلينسكي
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