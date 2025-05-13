قناة السويس ستقدم خصما 15% لسفن حاويات ذات حمولة 130 ألف طن أو أكثر

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية في بيان، أنها ستقدم خصما بنسبة 15 بالمئة لسفن الحاويات التي تبلغ حمولتها الصافية 130 ألف طن أو أكثر في ضوء التطورات الأمنية الإيجابية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.



وجاء في البيان: "قناة السويس أصدرت حوافز وتخفيضات بنسبة 15 بالمئة من رسوم عبور سفن الحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر (محملة أو فارغة) بداية من يوم الخميس الموافق 15 أيار 2025 ولمدة 90 يوما، وذلك تلبية لمتطلبات العديد من العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات".