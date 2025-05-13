نتنياهو: الجيش سيدخل غزة "بكل قوته" في الأيام المقبلة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش سيدخل قطاع غزة "بكل قوته" في الأيام المقبلة، بحسب بيان صادر عن مكتبه.



وقال البيان: "سندخل غزة بكل قوتنا خلال الأيام المقبلة لإكمال العملية. إكمال العملية يعني هزيمة حماس، ويعني تدمير حماس".



وأضاف: "لا يوجد وضع سنقوم فيه بوقف الحرب. قد تكون هناك هدنة موقتة".