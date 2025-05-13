زيلينسكي: "سأبذل كل ما في وسعي" لعقد لقاء مع بوتين

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يريد إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا في حين يرفض الكرملين حتى الآن تأكيد مشاركة بوتين في مباحثات في تركيا من عدمها.



وقال الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحافي في كييف: "أرى أن بوتين لا يريد للحرب أن تتوقف ولا يريد وقف إطلاق النار ولا يريد مفاوضات".



أكد زيلينسكي أنه سيبذل "كل ما في وسعه" لعقد لقاء مع نظيره الروسي في تركيا التي يزورها الرئيس الأوكراني الخميس. وقال: "سنبذل كل ما في وسعنا لحصول هذا اللقاء"، مشددا على أنه سيبذل "كل جهد" للتوصل إلى وقف إطلاق النار.