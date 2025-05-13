مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يلتقي الشرع الأربعاء

كشف مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على الاجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية غدا الأربعاء.