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ولي العهد السعودي: نأمل في استثمارات بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-05-13 | 12:18
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ولي العهد السعودي: نأمل في استثمارات بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة
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ولي العهد السعودي: نأمل في استثمارات بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تتطلع إلى فرص استثمارية بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وتأمل في أن تصل القيمة إلى تريليون دولار.
كلام ولي العهد جاء خلال في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي في الرياض في حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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