ترامب: نريد مساعدة لبنان... وسنرفع العقوبات عن سوريا

ترامب: نأمل بشدة أن توقع السعودية قريبا اتفاق تطبيع مع إسرائيل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تريد مساعدة لبنان على تخطي العقبات واستحداث مستقبل مزدهر.



وقال ترامب خلال منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي في الرياض: "ما حصل في لبنان أمر فظيع ولبنان ضحية لحزب الله وإيران".



سوريا



وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيرفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرا إلى أنها أدت دورا مهما لكن حان الوقت الآن لها للمضي قدما.



وقال: "سآمر برفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة للتألق". وأضاف: "حان وقت تألقها. سنوقف كل العقوبات. حظا سعيدا يا سوريا، أظهري لنا شيئا مميزا للغاية".



السعودية واتفاقيات أبراهام



من جهة أخرى، عبر ترامب عن أمله في أن تنضم السعودية قريبا إلى اتفاقيات أبراهام، وهي سلسلة من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.



وقال: "سيكون يوما مميزا في الشرق الأوسط، والعالم أجمع يشهده، عندما تنضم السعودية إلينا، وستكرمونني تكريما عظيما، وستكرمون كل من ناضل بضراوة من أجل الشرق الأوسط".



وأشار ترامب الى أنه يأمل بشدة أن توقع السعودية قريبا اتفاق تطبيع مع إسرائيل. وقال: "لكنكم ستفعلون ذلك في الوقت الذي ترونه مناسبا".



إيران



وأعلن الرئيس الأميركي أنه يريد طرح "مسار جديد" لإيران، لكنه حذّر طهران من عواقب وخيمة في حال فشل المحادثات بشأن اتفاق نووي جديد.



وقال: "إذا رفضت القيادة الإيرانية غصن الزيتون هذا واستمرت في مهاجمة جيرانها، فلن يكون أمامنا خيار سوى ممارسة ضغوط قصوى هائلة، وخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر كما فعلتُ سابقا".



ورأى ترامب أن إيران هي القوة الأكثر تدميرا في الشرق الأوسط، مشيرا إلى الفارق بين تصرفاتها وبين ما وصفها بالتطورات الإيجابية في شبه الجزيرة العربية.



وقال: "أكبر هذه القوى وأكثرها تدميرا هو النظام الإيراني، الذي تسبب في معاناة لا تُصدق في سوريا ولبنان وغزة والعراق واليمن وغيرها".



المحادثات حول أوكرانيا



على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأميركي أن وزير خارجيته ماركو روبيو سيشارك في المحادثات حول أوكرانيا هذا الأسبوع في تركيا، معربا عن تفاؤله حيال تحقيق تقدم.



وقال: "تُعقد محادثات في تركيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ربما الخميس، وقد تسفر عن نتائج جيدة جدا"، مضيفا "ماركو روبيو سيذهب إلى هناك".