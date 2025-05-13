أسعد الشيباني: رفع العقوبات بداية جديدة في مسار إعادة إعمار سوريا

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على منصة إكس، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن دمشق يمثل بداية جديدة في مسار إعادة إعمار بلاده.



ووجه الشيباني الشكر للسعودية على دورها في تيسير رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.



وقال: "الدبلوماسية السعودية أثبتت مجددا أنها صوت العقل والحكمة في محيطنا العربي. مساهمتكم الفاعلة في رفع العقوبات عن سوريا تعكس حرصا حقيقيا على وحدة سوريا واستقرارها وعودة دورها الفاعل في الإقليم".