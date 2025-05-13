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الحوثيون يؤكدون إطلاق "صاروخ باليستي" نحو مطار بن غوريون

أخبار دولية
2025-05-13 | 15:14
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الحوثيون يؤكدون إطلاق &quot;صاروخ باليستي&quot; نحو مطار بن غوريون
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الحوثيون يؤكدون إطلاق "صاروخ باليستي" نحو مطار بن غوريون

أعلن المتمردون الحوثيون أنهم أطلقوا "صاروخًا باليستيًا" نحو مطار بن غوريون في تل أبيب الثلاثاء، وذلك بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه الدولة العبرية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليًا مطار بن غوريون، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي".
 

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