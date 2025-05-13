ماكرون: ما يقوم به نتنياهو في غزة مخز

رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة مخزية وأنه على الأوروبيين النظر في تشديد العقوبات.



وأشار خلال مقابلة تلفزيونية إلى أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر الجوع "وما يفعله نتنياهو مخز".



وأغلقت إسرائيل قطاع غزة منذ أوائل آذار عندما استأنفت حملتها العسكرية المدمرة على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وخلال فترة وقف إطلاق النار، جرى إدخال الآلاف من شاحنات المساعدات إلى القطاع.