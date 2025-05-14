زلزال يضرب اليونان بقوة 6.3 درجة وارتداداته تصل مصر ولبنان والأردن

أعلن مركز أبحاث علوم الأرض الألماني أن زلزالا شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية يوم الأربعاء. وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومترا.



في غضون ذلك، أفاد سكان في مصر بشعورهم بهزة أرضية أيضا الساعة ‭‭1053‬‬ بتوقيت غرينتش تقريبا. وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر «حتي الآن لم ترصد اجهزة الشبكة القومية للزلزال التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اي توابع لزلزال البحر المتوسط»، ولم يسجل أي إصابات أو أضرار في الممتلكات. وأعلن المعهد تسجيل زلزال شدته 6.4 درجة على بعد 431 كيلومترا قبالة السواحل الشمالية لمصر.



وأفيد كذلك عن شعور سكان في سوريا ولبنان والأردن بهزة أرضية.