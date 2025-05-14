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أكثر من 50 شهيدا جراء قصف الجيش الاسرائيلي جنوب قطاع غزة وشماله
أخبار دولية
2025-05-14 | 00:19
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أكثر من 50 شهيدا جراء قصف الجيش الاسرائيلي جنوب قطاع غزة وشماله
ارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على جنوب وشمال قطاع غزة منذ منتصف الليلة الماضية إلى 51، بينهم 45 شهيدا في شمال القطاع.
وقال مراسل "وفا" إن قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات وأحزمة نارية استهدفت المنازل في مخيم جباليا وجباليا البلد شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 45 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مشيرا الى أنه تم نقل جثث الشهداء والمصابين إلى مستشفيي العودة والأندونيسي، فيما بقي عدد من الجثث تحت أنقاض المنازل المستهدفة.
وفي الجنوب، استشهد فلسطيني وزوجته وطفلتيهما في قصف مسيّرة للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.
كما استشهد عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلًا في منطقة بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس، جنوب القطاع.
ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52908 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119721 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
أخبار دولية
شهيدا
الجيش
الاسرائيلي
وشماله
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