توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة تشمل استثمارات بقيمة 600 مليار دولار

وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.



وجرى التوقيع بقصر اليمامة في الرياض على هامش زيارة ترمب إلى المملكة، والتي وصفها بـ"التاريخية".



وفيما يلي أبرز الاتفاقيات الموقعة:



مذكرة تفاهم للتعاون بمجال الطاقة، وقّعها وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الطاقة الأميركي كريس رايت.



مذكرة نوايا لتحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة السعودية من خلال القدرات الدفاعية الأميركية المستقبلية، وقّعها وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدفاع بيت هيكسيث.



مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة الأميركية.



خطاب نوايا لإكمال الأعمال وتعزيز التعاون المشترك وتطوير المتطلبات المتعلقة بالذخيرة والتدريب وخدمات الإسناد والصيانة وتحديث الأنظمة وقطع الغيار والتعليم للأنظمة البرية والجوية لوزارة الحرس الوطني.



مذكرة تفاهم بين برامج الشراكات الدولية بوزارة الداخلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بوزارة العدل الأميركية.



مذكرة نوايا بين وزارة الدفاع السعودية ووزارة الدفاع الأميركية في شأن تطوير القدرات الصحية للقوات المسلحة السعودية.



مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل الأميركية.



اتفاقية تنفيذية بين وكالة الفضاء السعودية والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" للتعاون في مشروع "كيوب سات" لرصد الطقس الفضائي ضمن مهمة "أرتميس 2".



اتفاقية بين الحكومة السعودية والحكومة الأميركية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك في الدولتين.



بروتوكول تعديل اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة.



مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الوطني لأبحاث الصحة في المملكة والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة في مجال البحوث الطبية الخاصة بالأمراض المعدية.



اتفاقية تعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومؤسسات سميثسونيان من خلال المعهد الوطني لحديقة الحيوان وعلم الأحياء للمحافظة على البيئة.



اتفاقية أخرى اتفاقية تعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومؤسسة "سميثسونيان" من خلال المتحف الوطني للفنون الآسيوية.